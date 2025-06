Arrascaeta destaca nível do Flamengo e projeta duelo contra o Bayern

Destaque do Rubro-Negro na temporada, uruguaio também tece elogios ao garoto Wallace Yan, que garantiu empate com Los Angeles

Arrascaeta exaltou o nível das atuações do Flamengo no Mundial de Clubes. Já classificado, o Rubro-Negro controlou o Los Angeles FC (EUA) nesta terça-feira (24), mas ficou no empate por 1 a 1 no Camping World Stadium, na Flórida, pela última rodada da fase de grupos.

“Feliz porque continuamos mostrando um grande nível na competição, jogando com a cara do Flamengo. Não vamos abrir mão disso. Fizemos uma grande partida, por momentos muito boa, em outros baixamos as linhas pelo cansaço”, analisou o uruguaio em entrevista após o confronto.