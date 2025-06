Zico, sobre Flamengo x Bayern: ‘Para ser campeão, tem que passar por todos adversários’

Rubro-Negro enfrenta o time alemão neste domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami, pelas oitavas de final do torneio

“Para ser campeão, tem que passar por todos os adversários. Não adianta, sempre aconteceu isso, sempre em seleção, nesse mundial, só tem cobra criada, só tem fera. Você vai mostrar a tua capacidade de tudo isso que o Flamengo vem fazendo, de reforço, trazendo grandes nomes, grandes jogadores, para que tenha um elenco capaz de brigar de igual para igual, passando todas as equipes do mundo inteiro”, disse Zico entrevista ao Sportv.

O Flamengo já sabe que vai enfrentar o Bayern de Munique, um dos maiores campeões da Alemanha, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Ídolo do clube e campeão mundial em 1981, Zico demonstrou confiança e frisou que quem quer ser campeão não pode escolher adversário.

Além disso, o Galinho também destacou o poder união do grupo do Flamengo, mesmo aqueles jogadores que não são titulares.

“Eu acho que não deixou dúvida nenhuma do plantel que tem, da força do Filipe Luís no comando, da união dos jogadores. Você vê que é uma coisa natural dos caras, no momento que o time faz o gol, no momento que o time vai comemorar. A alegria deles não importa quem está no banco, quem está jogando ou não”, destacou.

Depois do duelo contra o Los Angeles, o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final do torneio. Por fim, quem passar, vai encarar PSG ou Inter Miami.