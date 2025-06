Santos segue otimista em relação à renovação de Neymar

O Santos segue muito otimista para renovar com Neymar e espera concluir os trâmites ainda esta semana. A ideia da diretoria é decidir o assunto antes do final das férias dos jogadores, que se reapresentam nesta quinta-feira (26). A expectativa é que o camisa 10 assine antes do último dia do atual vínculo, que se encerra no dia 30.

Muitos acreditam que Neymar vai se reapresentar das férias já com o novo vínculo com o Santos. Embora o contrato se encerre apenas no dia 30, a ideia é que não haja nenhum tipo de novela nos dias finais do seu contrato com o Peixe. Assim, o camisa 10 estaria totalmente focado na preparação para o retorno aos jogos.

Aliás, mesmo com as indefinições e a procura de outros clubes atrás de seu craque, o Santos vê Neymar com vontade de permanecer. Existe um consenso que o Peixe é o melhor lugar para o atacante recuperar sua forma física e o ritmo de jogos para voltar a Seleção. O camisa 10 tenta retornar para a Canarinho já na próxima Data Fifa e mostrar para Carlo Ancelotti que está recuperado.

Como Neymar fez apenas 12 jogos no primeiro semestre, há a possibilidade do acordo final ter gatilhos de produtividade. Contudo, aumentaria conforme o desempenho do astro em campo. O Peixe já conseguiu alinhar a dívida que tinha com o atacante para ser pago no decorrer dos meses. Agora, a expectativa é apenas da assinatura do craque.

