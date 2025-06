Rafael Alves crava previsões para as fases finais do Brasileirão Feminino

Comentarista avaliou não só os possíveis confrontos, seguindo o chaveamento do torneio, como as fases e campanhas dos classificados / Crédito: Jogada 10

Durante participação no programa Terrabolistas, do portal Terra, o comentarista Rafael Alves apresentou uma leitura criteriosa sobre os confrontos das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O comunicador indicou seus palpites para as semifinais com base na performance recente dos clubes e em aspectos estruturais dos elencos. Além disso, o jornalista construiu uma projeção fundamentada, destacando pontos fortes e fragilidades das equipes envolvidas no mata-mata. “Bragantino e Cruzeiro, quem passa? Eu acho que o Cruzeiro passa. Flamengo e Palmeiras? Difícil esse, acho que vai ser o Palmeiras. Bahia e Corinthians? Acho que vai ser o Corinthians. Ferroviária e São Paulo? Isso daí, cara. Esse pra mim está igual Flamengo e Palmeiras. Difícil falar, mas eu acho que o São Paulo, considerando as fases”, afirmou ainda no início da análise.

Corinthians e Palmeiras como protagonistas Rafael Alves vê o Corinthians como o time mais preparado para o momento decisivo. Isso porque o clube paulista terminou a primeira fase com a segunda melhor campanha e encerrou a invencibilidade do Cruzeiro com uma vitória por 4 a 2. "Eu ainda acho que o Corinthians na reta final vai crescer. O Corinthians tem um potencial que as outras equipes ainda não têm", afirmou o jornalista. Em contrapartida, o Palmeiras surge como adversário direto na luta pelo título. A equipe, atual semifinalista, enfrentará o Flamengo nas quartas. Na visão do comentarista, o Alviverde se destaca como "único time que faz frente pro Corinthians desses oito aí, e aí pensando numa possível final". São Paulo recebe elogios pela competitividade Apesar de possuir o elenco com menor profundidade entre os clubes de ponta, o Tricolor recebeu destaque pela consistência e capacidade de superação. Rafael lembrou que, mesmo com limitações, a equipe terminou em terceiro na tabela e recentemente venceu o Corinthians de virada, por 2 a 1, nos acréscimos, em confronto válido pelo Campeonato Paulista. "Ainda mais com esses problemas, podemos dizer assim, o São Paulo termina em terceiro, consegue ser competitivo. Ganhar do Corinthians de virada é uma vitória gigantesca", destacou. Ele ainda comentou a saída da zagueira Day Silva, que disputou 16 jogos antes de deixar o clube por uma "questão interna", segundo informou o próprio clube.

Cruzeiro preocupa pelo fator emocional Apesar da liderança ao final da primeira fase e da melhor campanha de sua história no torneio, o Cruzeiro ainda desperta dúvidas. Rafael Alves alertou para a reação emocional da equipe após a derrota para o Corinthians: “Esse Cruzeiro, emocionalmente, como é que vai lidar numa outra realidade de ser um time protagonista, né? Numa reta final, por exemplo. Que nunca foi. Nunca foi. É a primeira vez”. O comentarista apontou que a pressão aumentou após o revés para o Corinthians, sobretudo pela forma como ocorreu: “Foi de virada. Foi 4×2 de virada”. Ainda assim, ponderou que, se a equipe mantiver equilíbrio mental, poderá brigar pelo título: “Se estiver legal, se estiver firme, aí pra mim vira um dos grandes favoritos”.