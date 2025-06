Possível ausência de Vitão cria concorrência na zaga do Inter

O técnico Roger Machado trabalha com dois cenários distintos no Inter para a retomada dos compromissos depois da paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. Entre uma das possibilidades conta com o zagueiro Vitão no time titular se conseguir um efeito suspensivo após pedido do departamento jurídico do Colorado. Contudo, se não houver sucesso nessa tentativa, o comandante precisará escolher entre três prováveis substitutos.

Inter deve ter à disposição peças com pouca minutagem

Há também a possibilidade de Gabriel Mercado retornar ao time já entre os 11 iniciais com a ausência de Vitão. Mercado provavelmente retomará suas plenas condições físicas durante o período de intertemporada. Com isso, a expectativa é de que esteja pelo menos entre os relacionados para o duelo contra o Vitória, no dia 12 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Vale relembrar que o jogador estrangeiro está em fase final de recuperação de uma grave contusão ligamentar no joelho esquerdo, que sofreu em setembro do ano passado. Em um primeiro momento, o planejamento prioriza que o retorno de Mercado ocorra com cautela.

Kaique Rocha poderia ser uma outra alternativa até por ser destro, mesmo lado em que atua Vitão. Entretanto, não teve tanto espaço na equipe desde o seu retorno. Até o momento, ele esteve em campo por apenas 15 minutos. O Colorado também monitora o mercado para encontrar uma peça de reposição para a zaga. Especialmente porque Rogel, que estava emprestado ao Inter, não se firmou e será devolvido ao Hertha Berlim, da Alemanha, após o fim do empréstimo.

