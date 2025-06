Operação mira grupo que desviou mais de R$ 1 milhão de Gabigol e outros jogadores

As investigações apontaram que os criminosos utilizaram documentos forjados para abrir contas bancárias em nome de atletas da elite do futebol nacional. Em seguida, solicitaram a portabilidade dos salários desses profissionais para as contas fraudulentas. Os golpistas, então, movimentavam o dinheiro com rapidez: realizavam compras, faziam saques e transferiam valores para outras instituições financeiras.

Mais de cem policiais civis executaram uma megaoperação, nesta terça-feira (24), para desmontar um esquema de estelionato que fraudou a portabilidade de salários de jogadores da Série A do Brasileirão. Batizada de ‘Falso 9’, a ação ocorreu de forma simultânea em Almirante Tamandaré (PR), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e Lábrea (AM), e resultou no cumprimento de 33 ordens judiciais — 22 mandados de busca e apreensão, nove de prisão preventiva e dois de prisão temporária.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), atuou no suporte técnico da operação. As instituições financeiras envolvidas detectaram as irregularidades em janeiro de 2025 e notificaram as vítimas assim que confirmaram os desvios.

Gabigol teve R$ 938 mil desviados

Entre as vítimas mais conhecidas do esquema estão Gabriel Barbosa, o Gabigol, atualmente no Cruzeiro, e o zagueiro argentino Walter Kannemann, do Grêmio. De acordo com fontes da investigação, o atacante sofreu um prejuízo de R$ 938 mil.

A operação ainda identificou que a quadrilha já movimentou mais de R$ 1 milhão com essas ações até o momento. Desse total, R$ 135 mil estão bloqueados previamente, enquanto outra parte relevante foi destinada a beneficiários em Cuiabá e Porto Velho. Incluindo pessoas jurídicas e indivíduos que, juntos, receberam mais de R$ 287 mil.

Chefe do esquema capturado

A Polícia Civil do Paraná confirmou a prisão do líder da organização criminosa no bairro Alto, em Curitiba, e de outro integrante da quadrilha no bairro Atuba — mesma cidade. Com ele, os agentes apreenderam aparelhos celulares, cópias de documentos falsificados e registros com dados das vítimas.