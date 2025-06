Neymar renova com o Santos até o final de 2025

Neymar assinou nesta terça-feira (24) um contrato com o Santos válido até 31 de dezembro de 2025. Além disso, o vínculo abre possibilidade de prorrogação até a Copa do Mundo de 2026, desde que metas estabelecidas sejam atingidas.

Embora as partes concordem que seria melhor para Neymar realizar a preparação para a Copa do Mundo de 2026 no Santos, a proposta do Peixe para renovar apenas até o final do ano facilitou as negociações.