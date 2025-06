Neymar e Santos chegam a acordo por renovação de contrato

Muitos acreditam que Neymar vai se reapresentar das férias já com o novo vínculo com o Santos. Embora o contrato se encerre apenas no dia 30, a ideia é que não haja nenhum tipo de novela nos dias finais do seu contrato com o Peixe. Assim, o camisa 10 estaria totalmente focado na preparação para o retorno aos jogos.

O Santos chegou a um acordo e encaminhou a renovação de contrato de Neymar . Contudo, diferente do que era desejado pelo clube desde o início das conversas, o novo acordo não será até a próxima Copa do Mundo, que será disputado em 2026. O vínculo será até dezembro deste ano. O anúncio deve acontecer nos próximos dias.

A parte financeira será nos moldes atuais, com o jogador recebendo mais de R$ 4,5 milhões. Além disso, terá o pagamento da dívida pela exploração da imagem (R$ 85 milhões). Este débito, aliás, será pago até o fim da gestão de Marcelo Teixeira, em dezembro de 2026.

Neymar dono do seu próprio futuro

Contudo, existe um gatilho no contrato para uma renovação de seis meses, por metas batidas pelo jogador e pelo clube. A ideia é, novamente, de que Neymar seja dono do próprio futuro a cada nova janela de transferências. Assim, ele poderá escolher em janeiro se permanece no Santos em 2026 ou vai procurar outro clube.

O que pesou para Neymar ficar, foi as poucas partidas disputadas do atacante com a camisa do Santos nessa segunda passagem. Uma saída agora, no meio da temporada, estava sendo vista como muito ruim para a imagem do atacante. O entendimento de todos é de que o camisa 10 tem uma espécie de obrigação moral de estar em campo e ajudar a afastar o risco de rebaixamento do Peixe.

