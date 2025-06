Neymar celebra renovação com o Santos: ‘Sou amado de verdade’

Craque renovou seu vínculo até o final do ano e ressaltou que está feliz de permanecer em seu clube do coração

Neymar vai continuar no Santos! Nesta terça-feira (24), o craque estendeu seu vínculo com o Alvinegro Praiano até o final do ano. Além disso, caso atinja as metas estabelecidas, o clube poderá prorrogar o novo contrato até a Copa do Mundo de 2026.

Por meio das redes sociais do clube, o craque enfatizou que permaneceu na sua casa. Neymar também destacou que é feliz e amado de verdade no Peixe e espera realizar os sonhos que faltam na sua carreira. Entre eles, a disputa da próxima Copa.