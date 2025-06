Jornalista acredita em mudança no futebol feminino: ‘Nordeste pode descentralizar forças’

Rafael Alves acredita que possa ser feito algo diferente no futebol feminino do que aconteceu no masculino / Crédito: Jogada 10

O jornalista Rafael Alves, comentou no programa Terra Bolistas, desta segunda-feira (23) no Terra, sobre uma mudança no futebol feminino vindo do Nordeste. Afinal, nos últimos anos as mulheres tem ganhado mais espaço, mas ainda longe do ideal. De acordo com ele, clubes como o Bahia já fazem um movimento diferente e isso acaba ‘puxando’ outras equipes. Dessa forma, ele vê o futebol do Nordeste como um potencial muito grande para descentralizar as forças do futebol nacional, que tem mais destaque no eixo Rio-São Paulo.