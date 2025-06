Bayern poupa, perde para o Benfica e enfrentará o Flamengo nas oitavas do Mundial

Bávaros começam com time alternativo, saem atrás e não conseguem buscar o empate; Encarnados avançam como líderes do Grupo C

Com o Bayern indo para o jogo com um time alternativo, o Benfica começou muito melhor. Não à toa, Di María arriscou de longe e obrigou Neuer a fazer grande defesa logo nos primeiros minutos. E, aos 13′, Schjelderup abriu o placar. O próprio Di María cruzou rasteiro da direita e o norueguês de 19 anos chutou de primeira para fazer 1 a 0.

Em confronto direto pela liderança do Grupo C do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique (ALE) poupou titulares e saiu derrotado por 1 a 0 pelo Benfica (POR), nesta terça-feira (24/6), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), no encerramento da chave. Assim, por terminar em segundo do grupo, será o adversário do Flamengo nas oitavas de final. A equipe portuguesa – líder da chave – agora aguarda o adversário das oitavas, que será Chelsea (ING) ou Espérance (TUN) – os times duelam ainda nesta terça.

O Bayern detinha maior posse de bola, mas terminou o primeiro tempo sem nenhum chute a gol. Foram quatro tentativas – todas para fora. O Benfica, por sua vez, podia ter feito 2 a 0, mas Pavlidis, na cara do gol, preferiu tentar cavar um pênalti a finalizar. O árbitro François Letexier (FRA) não caiu na má atuação do grego.

Segundo tempo

Após um péssimo primeiro tempo, o técnico Vincent Kompany, então, optou por mexida tripla, trazendo titulares a campo. Exemplos de Olise, Kimmich e Harry Kane. As mudanças surtiram certo efeito, com o Bayern, dessa forma, crescendo no jogo. Aos 15′, Kimmich chegou a balançar as redes do adversário em chute de canhota de fora da área. No entanto, Kane, impedido, atrapalhou o goleiro Trubin, com o auxiliar Mehdi Rahmouni (FRA) anulando o tento com correção.

Aos 29′, a bola ficou limpa para Pavlovic chutar quase da pequena área. Tubrin, no entanto, fez uma grande defesa para evitar o empate. O ucraniano, aliás, se transformou no herói benfiquista. Afinal, já aos 41′, ele parou Sané em chance cara a cara. Após muita pressão, o Benfica conseguiu segurar o resultado e, consequentemente, a liderança do Grupo C.