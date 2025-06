Abel admite erros na estratégia do Palmeiras e espera aprendizado com susto contra o Inter Miami

A atuação alviverde chamou a atenção na primeira etapa por conta de um rendimento abaixo do esperado. Algo que o treinador Abel Ferreira fez questão de assumir a responsabilidade. O português admitiu que a equipe acabou indo a campo com a estratégia errada, o que complicou a atuação de seu time antes do intervalo.

O Palmeiras precisou correr atrás para garantir a classificação na primeira colocação do seu grupo no Mundial de Clubes. Na noite desta segunda-feira (23), o Verdão saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate contra o Inter Miami já na reta final da partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A verdade é que nós não entramos bem no jogo. Ou melhor, entramos bem, tínhamos estratégia clara do jogo que tinha que ser por fora. Não conseguimos encaixar, uma equipe que abaixa muito para marcar, não encontramos o timing de pressão. Não tivemos a bola para atacar. Sofremos gol de transição que deveríamos estar melhores posicionados, tinhamos que cobrir essa marcação. Na primeira parte o treinador não ajudou nossos jogadores e no segundo fizemos as trocas. Dos amarelados ninguém levou amarelo. Agora é recuperar porque hoje levamos um violento susto”, ressaltou.

Na segunda etapa, apesar de um começo complicado, o rendimento mudou e, com as alterações, o Palmeiras se encontrou na partida. Para o treinador, o Verdão conseguiu ajustar melhor a sua dinâmica para conseguir o empate, mas afirmou que uma possível virada, que quase aconteceu, seria injusta.

“No segundo tempo conseguimos ter a dinâmica, arriscamos, colocamos jogadores no corredor. Poderíamos no último lance ter vencido o jogo, mas, sinceramente, não seria justo pelo que o Inter Miami fez no primeiro tempo. Portanto, tem coisas que temos que corrigir, isso é uma lição para nós e para o treinador, e coisas muito boas que fizemos”, pontuou.

Rivalidade contra o Botafogo

Nas oitavas de final, o Palmeiras terá um conhecido de confrontos decisivos dos anos anteriores. Depois de decidirem os dois últimos Brasileiros e um confronto na mesma fase da Libertadores, o Verdão encarará o Botafogo. Abel tratou o adversário como rival pelas disputas recentes e exaltou o Alvinegro, além de enaltecer o futebol brasileiro no Mundial.