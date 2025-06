Veja quanto o Botafogo já faturou no Mundial de Clubes

Mesmo com a derrota para o Atlético de Madrid, o Botafogo conquistou a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (23), pela terceira rodada do grupo B. Com isso, o Glorioso embolsou mais US$ 7,5 milhões (R$ 41,4 milhões) pela classificação à próxima fase. Assim, o clube, já acumula R$ 147,3 milhões até o momento em premiações.

Afinal, a equipe de Renato Paiva venceu o Seattle Sounders na estreia por 2 a 1 e superou o PSG por 1 a 0 na segunda rodada. A derrota para o time Colchonero nesta segunda-feira não teve nenhuma premiação. Antes mesmo disso, o clube já embolsou R$ 100 milhões somente pela participação do torneio.