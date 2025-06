Veja o que o Fluminense precisa para avançar às oitavas do Mundial de Clubes

Tricolor necessita pontuar diante do Mamelodi Sundowns, na quarta-feira (25), para não depender do resultado do outro jogo do Grupo F / Crédito: Jogada 10

Após o triunfo por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, o Fluminense terá pela frente um confronto decisivo pela última rodada desta primeira fase do Mundial de Clubes. Assim, nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), a equipe carioca mede forças com o Mamelodi Sundowns, enquanto o time sul-coreano, que já está eliminado, encara o Borussia Dortmund. Vale lembrar que nesta última rodada, os dois jogos serão no mesmo horário, da mesma forma que o regulamento da Copa do Mundo de seleções.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, no momento, o Tricolor é o líder do Grupo F, com 4 pontos. Isso porque tem um gol de saldo a mais que o adversário aurinegro. O regulamento do campeonato prevê os seguintes critérios de desempate: confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio. Caso vença o time sul-africano e o Borussia tropece para o Ulsan HD, o Fluminense garante o primeiro lugar. No entanto, se os dois vencerem, a definição das duas primeiras colocações será no saldo de gols. No entanto, se empatar, só ficará em primeiro se o Dortmund também tropeçar, mas garantirá a vaga nas oitavas. Por outro lado, se perder o duelo com o Mamelodi, será eliminado caso o time alemão pontue.