Torcedores do Fluminense iniciam movimento de apoio a Everaldo no Mundial

Enquanto grande parte dos tricolores pede Everaldo fora do time titular, uma outra parcela da torcida iniciou um movimento de apoio ao atacante do Fluminense. Nas redes sociais, alguns torcedores iniciaram um movimento de apoio ao jogador durante o Mundial de Clubes apelidando-o de “Giroud Tricolor”. A referência é ao centroavante francês Olivier Giroud, campeão do mundo com a França sem finalizar em toda a Copa.

Embora a falta de finalizações e gols incomode os tricolores, o desempenho do camisa 9 do Fluminense é bem avaliado por todos no clube. Por exemplo, destacam a importância tática de Everaldo para gerar jogo, abrir espaços, pressionar a saída de bola e ajudar o time a sair de trás.