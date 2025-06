Torcedor do River engana seguro e usa indenização para ir ao Mundial de Clubes

Fã viajou com o filho para Los Angeles, onde ocorre os compromissos do River no Grupo E do novo formato do torneio

Um torcedor do River Plate causou impacto nas redes sociais ao relatar como conseguiu recursos financeiros para acompanhar o Mundial de Clubes. Em entrevista ao programa “El Chiringuito”, o argentino detalhou que pôs fogo em seu próprio carro. Com isso, recebeu do seguro uma indenização de 10 mil dólares (pouco mais de R$ 55 mil na cotação atual).

“Ser do River significa dar a vida. Deixamos tudo pelas cores do clube. Eu venho de Mendoza (cidade da Argentina). Tive que vender meu carro para poder pagar os ingressos, para ter condições de pagar as passagens de avião. Me deram 10 mil dólares pelo meu carro”, admitiu o torcedor do River Plate.

“Sim, eu queimei o carro para cobrar o seguro e foi assim que vim para cá. Com esse dinheiro pagamos tudo, eu vim com o meu filho. Eu vou me divorciar a qualquer momento. Minha mulher sabe que estou aqui, mas ela brigou comigo. Depois recuperamos, esse momento não tem como recuperar mais. Somos melhores que os de Madri (Real Madrid), porque não fazem tanto esforço. É uma loucura, porque eu tenho fé que seremos campeões”, complementou o relato com extrema confiança.

Jogo final do River Plate na fase de grupos do Mundial de Clubes se caracteriza como confronto direto

Atualmente, o River Plate ocupa a primeira colocação do Grupo E do Mundial de Clubes. Após dois jogos, o time argentino soma os mesmos quatro pontos da Inter de Milão, que se encontra em segundo lugar.