Renato Paiva: respeito 100%, medo zero do Atlético de Madrid

“Mais uma vez, não será uma montanha pequena. Se somarmos o individual, o coletivo e o peso do Atlético, imagine o tamanho da montanha. Temos de analisar as individualidades dos jogadores — quase todos de seleção e um trabalho de mais de dez anos do treinador. E o Atlético joga numa numa liga de um patamar de exigência muito alto. Mas o Brasileirão também é assim. Com isso, a exigência no Brasileirão nos prepara muito bem para jogos assim. Ela está aí, e vamos tentar escalar como fizemos contra o PSG. Não vamos ceder, jamais. Eu confio que somos capazes. E, mais uma vez, temos de ser a melhor versão do Botafogo para competirmos com o Atlético”, disse.

Características diferentes do ataque

O treinador lembrou que Botafogo e Atlético possuem características parecidas, mas comportamento distinto no setor ofensivo.

“São claramente equipes diferentes. Mas com algumas dinâmicas idênticas: a saída em três, a construção em três. Mas os times possuem uma forma diferente de chegar à área, não há dúvida. Por isso, estudei bem o Atlético para encontrar uma estratégia que, de fato, consiga manter nosso time sem levar gol, bloqueando a construção e o lado ofensivo deles”.

Paiva espera um Atlético buscando o jogo

O fato de poder perder por até dois gols não fará, na opinião do treinador, o time jogar com o regulamento debaixo do braço, muito fechado.