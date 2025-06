Palmeiras joga mal, mas consegue o empate contra o Inter Miami e vai encarar o Botafogo

Verdão teve um jogo atípico durante maior parte da partida, mas contou com a força do banco de reservas para garantir a liderança do Grupo A / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras passou por um sufoco na noite desta segunda-feira (23), mas conseguiu evitar a sua primeira derrota no Mundial de Clubes. No Hard Rock Stadium, o Verdão saiu perdendo para o Inter Miami por 2 a 0 e conseguiu chegar ao empate. Com o resultado, o Alviverde garantiu a primeira colocação do Grupo A, com cinco pontos e vai enfrentar o Botafogo nas oitavas de final. Já o Inter Miami também garantiu a sua vaga, com a mesma pontuação, e vai encarar o PSG.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogo ruim e revés na primeira etapa O Palmeiras começou o jogo tendo a primeira oportunidade, com uma cabeçada de Gustavo Gómez para fora. Entretanto, o a equipe de Abel Ferreira deu muito espaço para o Inter Miami, que trabalhava a bola sem preocupações. Em um contra-ataque, os donos da casa abriram o marcador. Após chutão da defesa, Suárez ganhou no alto do paraguaio e escorou para Allende, que arrancou livre e tocou na saída de Weverton para marcar. Atrás no placar, o Verdão conseguiu chegar mais no campo de ataque. Na principal oportunidade, Facundo Torres recebeu na entrada da área após boa troca de passes, chutou rasteiro e a bola passou tirando tinta. Flaco López ainda teve uma última chance, mas cabeceou para fora. Palmeiras corre atrás e garante o empate Na volta do intervalo, o Palmeiras até mostrou mais intensidade, mas ainda deixava muitos espaços para o Inter. Messi apareceu em duas oportunidades. Em uma, chutou para defesa de Weverton. Na segunda, finalizou por cima da meta. Quem apareceu mesmo foi a outra estrela do time. Suárez recebeu de Alba, passou bonito pela marcação e chutou na saída de Weverton para marcar um golaço. Com o risco da eliminação, Abel Ferreira colocou o time para cima. Entretanto, o Palmeiras se apresentava muito nervoso e não conseguia criar grandes oportunidades. Mesmo assim, quem veio do banco, conseguiu diminuir. Allan deu bom passe Paulinho, que ganhou da marcação e chutou no canto para descontar.