Paiva valoriza classificação, mas aponta erros do Botafogo em derrota

Treinador não aprova atuação do time no 2° tempo contra o Atlético de Madrid: 'Sofremos mais do que eu queria, queria ter tido mais posse'

“Sabíamos que jogaríamos contra uma grande equipe. Não nos defendemos tão bem, não por causa do gol que sofremos, mas às vezes avançávamos cedo demais, muito próximo da nossa área, mais do que eu queria na verdade. O tempo passa, e o resultado entra na cabeça, isso influencia a forma como jogam. Quero ter mais posse de bola, especialmente nos momentos de transição, decidir melhor. O Savarino teve a primeira oportunidade. Passamos, mas não foi um jogo tão bom”, analisou Paiva.

O técnico Renato Paiva apontou os erros do Botafogo na derrota para o Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O Glorioso, mesmo assim, se classificou às oitavas de final. O treinador admitiu que não gostou da postura do time no segundo tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O que não gostei foi do segundo tempo. É normal, o Atlético de Madrid buscava o resultado, só tinha 45 minutos. Normalmente, colocaria mais jogadores à frente e nossa equipe, com o cansaço e a parte mental de que só restam 45, começa a jogar com o resultado geral da classificação e diminuir um pouco mais (o ritmo), acumulando muita gente perto da área. Logicamente, quando Simeone faz as substituições, fica claro o que ele quer deixando Griezmann, Sorloth e Álvarez, e acumulando gente por fora para chegar ao meio. Sofremos mais do que eu queria, queria ter tido mais posse. Esse foi o problema do segundo tempo. Mas quando conseguimos (manter a posse de bola), fomos muito perigosos. Me lembro de duas belas defesas de Oblak. Não gostamos de perder, mas aí estamos contra a maioria das previsões do Brasil e pelo mundo afora, classificados”, destacou.

Quem acreditava quando saiu o sorteio?

O treinador português também admitiu que quando saiu o Botafogo muitos não acreditavam na classificação por conta da presença do PSG e Atlético de Madrid. No entanto, superou as expectativas.

“Quando saiu o sorteio e quando saímos do Brasil, para todo o mundo (o pensamento) era de que teríamos 10% de possibilidade de classificação. Alguns porque não conhecem o futebol brasileiro, outros porque não conhecem o Botafogo. Nosso papel era fazer o contrário, o que fizemos”, destacou.