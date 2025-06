Grávida, suposta affair de Neymar descobre sexo do bebê

Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada, principalmente após o suposto envolvimento com Neymar Jr, usou as redes sociais neste domingo (22) para mostrar o chá revelação que fez, com sua filha, do bebê que está esperando.

A influencer, com a filha no colo, gravou o momento em que ela usa uma taça para saber se o recheio do bolo é azul ou rosa, ou seja, se o filho que está esperando é menino ou menina. Ao tirar a taça, a cor ficou rosa, logo, Any Awuada está esperando mais uma menina.