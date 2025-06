Crespo terá quase 50 dias para preparar São Paulo até a Libertadores

Hernán Crespo inicia nesta segunda-feira (23/6), sua segunda passagem pelo São Paulo . O treinador será apresentado na terça (24/6) e terá o primeiro contato com os jogadores na quinta-feira (26/6), quando eles retornam de férias. Contudo, o principal objetivo do argentino será recuperar a equipe para alcançar a grande meta da temporada.

Afinal, desde o começo de 2025, o São Paulo estipulou que a Libertadores seria seu grande objetivo do ano. O Tricolor encara o o Atlético Nacional, da Colômbia, nos dias 13 e 19 de agosto, pelas oitavas de final da competição. Assim, Crespo terá 47 dias entre a data de reapresentação do grupo e a primeira partida de mata-mata do torneio para preparar a equipe.

Neste meio tempo, Hernán Crespo terá sete partidas do Campeonato Brasileiro, além do duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense. Neste meio tempo, o treinador terá que encontrar a melhor formação e estratégia, além de se ambientar novamente com o ritmo do Brasil.

A reestreia de Crespo será contra o Flamengo. A partida, inicialmente marcada para o dia 12 de julho, teve data adiada à espera do avanço do clube carioca no Mundial de Clubes. Caso a data permaneça, o treinador terá 17 dias para o duelo contra o Rubro-Negro.

Crespo espera por reforços caseiros

Neste meio tempo, o argentino espera receber reforços do departamento médico. Entre as baixas, alguns nomes como Marcos Antônio, Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha devem retornar aos treinos com bola já nesta semana. Contudo, Crespo sabe que precisará ser rápido para ter o time nas mãos e alcançar os objetivos do ano.