Conheça o aplicativo que pode te transformar em um jogador de futebol

Footbao une a inteligência artificial com o talento brasileiro, para descobrir novas promessas espalhadas pelo país / Crédito: Jogada 10

Um aplicativo de vídeos que pode te transformar em um jogador de futebol. Tudo isso pode parecer um grande devaneio, mas existe sim e já faz muito sucesso no Brasil. A Footbao promete unir a tecnologia da inteligência artificial com o futebol brasileiro para descobrir novos talentos do esporte no país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde 2023 a marca iniciou um projeto para identificar atletas com potencial de se tornarem craques dentro de campo e auxiliar no processo de monitoramento de analistas de desempenho. O foco são os jovens talentos. Boris Collardi, um dos acionistas do Lecce, da Itália e que possui parceria com a Footbao, investiu 5 milhões de dólares porque sabe que o Brasil é um grande celeiro de craques. “O grupo investiu 5 milhões de dólares para democratizar o acesso para meninos e meninas que sonham em jogar futebol. Começamos o trabalho aqui no Brasil por conta da grande quantidade de talentos que tem por aqui. O Brasil é um celeiro de craques, país que mais tem Copas do Mundo. São os maiores exportadores, campeões e craques na Europa. E o Brasil também é referência quando se fala de futebol, tanto em termos de valor do jogo, dos jogadores e clubes. Um lugar muito apaixonado. Por isso viemos para cá”, disse Boris, para o J10. O objetivo é muito simples. Afinal, ao baixar o aplicativo, o jogador publica seus vídeos para qualquer um que também tenha o app, possa ver. Neste meio termo, ele terá desafios para cumprir e aumentar sua popularidade. Caso um olheiro ou equipe se interesse pelo atleta, eles entram em contato para abrirem negociações. CEO quer encontrar jogadores de futebol no mundo O CEO da empresa, Nick Rappolt, com formação em finanças e marketing na Universidade de Oxford, na Inglaterra, explicou o motivo para escolher o Brasil e tem planos para expandir o aplicativo na América do Sul.

“Estamos no Brasil há um ano e já temos mais de 100 mil cadastros. Em breve vamos assinar com três times da Série A para parceria. Temos um grupo já de 3000 talentos e também vemos um mercado de 30 milhões de pessoas que jogam futebol e segue crescendo. Então nosso papel é facilitar esta conexão para ajudar as pessoas de realizarem seus sonhos de virarem jogadores”, disse Nick Rappolt, que prosseguiu. “A longo prazo, queremos escalar o mercado brasileiro. Aliás, acredito que conseguimos aumentar este número até o terceiro trimestre deste ano. Depois levar o aplicativo para a América do Sul. Estamos mirando a Argentina”, finalizou. O impacto do Footbao O Lecce é um dos clubes que têm parceria com a Footbao e já recebeu atletas indicados pela plataforma com sua IA. Além disso, promoveu um concurso que levou três atletas para fazerem testes nas dependências do clube italiano.