Brasil domina seleção da rodada do Mundial de Clubes

O Dazn, parceiro da Fifa, divulgou, nesta segunda-feira (23), a “Seleção da Rodada” do Mundial de Clubes. Com três jogadores, os clubes brasileiros foram maioria na lista após a disputa da segunda rodada. Afinal, todos os quatro representantes do Brasil tiveram resultados positivos.

Piquerez, do Palmeiras, Barboza, do Botafogo, e Jhon Arias, do Fluminense, foram colocados na seleção da segunda rodada. Além deles, nomes como Lionel Messi, do Inter Miami, e Harry Kane, do Bayern de Munique, também estiveram presentes. O Flamengo, entretanto, foi o único brasileiro que não emplacou jogadores no “time ideal”.