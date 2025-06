Atlético de Madrid ‘provoca’ Botafogo nas redes sociais antes de confronto no Mundial

Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Mundial em busca da classificação para as oitavas de final

O Atlético de Madrid usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para ‘cutucar’ o Botafogo antes do confronto das equipes pela terceira rodada do Mundial, às 16h (de Brasília). A partida vai definir quem avança para a próxima fase.

Precisando vencer por três gols de diferença para conseguir uma vaga nas oitavas de final da competição, o clube espanhol fez publicações lembrando as recentes vezes que venceu partidas por mais de três gols de diferença.