Antes de partida contra o Atlético de Madrid, namorada de Igor Jesus passeia em Hollywood

Angélica, portanto, está na Califórnia para assistir mais uma partida do Botafogo no Mundial de Clubes e prestigiar o namorado Igor Jesus, atacante e um dos principais nomes do Alvinegro. Aliás, foi ele quem marcou o gol decisivo na vitória contra o Paris Saint-Germain.

Nesta segunda-feira (23), ás 16h (de Brasília), o Botafogo tem mais um desafio na competição e encara o Atlético de Madrid, pela última rodada da fase de grupos, em busca de confirmar a classificação para as oitavas de final. No momento, o Glorioso é líder do Grupo B, com seis pontos, sendo duas vitórias em duas partidas.