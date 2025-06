Abel diz querer ‘desfrutar sem deixar de competir’ com o Palmeiras no Mundial

Desfrutar sem deixar de competir. Pelo menos este é o ”pacto” feito por Abel Ferreira para a disputa deste Mundial de Clubes com o Palmeiras. Aos jogadores, o técnico reforça que a competição deve ser encarada como uma oportunidade para que se desfrute, não com mais pressão. Mas sem deixar de ir atrás dos seus objetivos.

Em seu terceiro Mundial pelo Palmeiras, o treinador quer que os jogadores curtam ao máximo uma competição única, ainda mais por ser a primeira edição. Mas sem perder o foco no gramado.

“É o terceiro (Mundial) que faço (no Palmeiras). Primeiro e segundo foi zero desfrutar. Acho que não faz sentido ter esta pressão em cima de ti quando tu tens a consciência que faz o melhor que consegues e podes. E ser grato. Um dia vou lembrar que participei do primeiro Mundial de Clubes com 32 equipes. E quero dizer com orgulho de que, aconteça o que acontecer, eu e meus jogadores demos o melhor”, disse Abel, que prosseguiu.

“Eles sabem como os torcedores querem que o resultado apareça e às vezes você coloca uma pressão extra dentro de ti. Por mim e pelos outros que esperam de mim que resolva tudo. São estes pensamentos que podem bloquear alguns jogadores em momentos decisivos e é isto que não quero. É uma oportunidade única, quantos jogadores e treinadores gostariam estar aqui no nosso lugar?”, completou o treinador, em entrevista ao ge.

Assim, desfrutando ao máximo da competição, o Palmeiras precisa de um empate para garantir classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes. O Verdão encara o Inter Miami nesta segunda (23/6), às 22h, no estádio Hard Rock, pela última rodada da fase de grupos do torneio.