Palmeiras realiza reconhecimento de gramado e tem desfalque confirmado

O Palmeiras já chegou em Miami para o duelo contra o Inter Miami, nesta segunda-feira (23), pela terceira rodada do Mundial de Clubes. Depois de fechar a preparação em Greesboro, o elenco alviverde viajou para a Flórida e já realizou o reconhecimento do gramado do Hard Rock Stadium.

Para o confronto Palmeiras tem uma baixa confirmado. Abel Ferreira informou que Aníbal Moreno está de fora do jogo desta segunda. O argentino está com um edema na coxa direita e o clube prioriza o trabalho de recuperação para as próximas partidas. Em seu lugar, deve entrar Emiliano Martínez, que recebeu elogios de Abel.