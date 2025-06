Palmeiras pode receber até R$ 27,5 mi com fase de grupos do Mundial

Verdão já faturou R$ 83,6 mil apenas pela participação e ainda pode receber mais com avanço de fases no torneio de clubes

O Palmeiras soma, até aqui, uma vitória e um empate no Mundial de Clubes. Com isso, encaminhou a classificação para as oitavas de final do torneio, precisando somente de um empate na última rodada contra o Inter Miami, de Messi. Além disso, vencer rende uma boa premiação aos cofres do Alviverde.

Pelo regulamento do Mundial, cada vitória vale 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) por participante. Já o empate rende 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões). Com o empate diante do Porto, na rodada inicial, e a vitória sobre o Al Ahly, o clube já garantiu 3 milhões de dólares (R$ 16,5 milhões).