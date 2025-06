Mbappé melhora e pode reforçar o Real Madrid na próxima fase do Mundial

Xabi Alonso vê evolução do francês e elogia Gonzalo García, que substituiu o atacante nesta fase inicial do Mundial de Clubes

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, demonstrou otimismo em relação à recuperação de Kylian Mbappé, que se recupera após ter sido hospitalizado. Em entrevista coletiva antes da partida contra o Pachuca, do México, neste domingo (22), ele falou sobre a evolução do craque francês e projetou a presença do atacante na sequência do Mundial de Clubes.

