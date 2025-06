Juventus vence o Wydad e chega às oitavas do Mundial de Clubes

Pouco mencionada, a Juventus vai comendo pelas beiradas no Super Mundial de Clubes da Fifa. Com forte inclinação ofensiva, a Velha Senhora se classificou para as oitavas de final por antecipação ao derrotar o Wydad por 4 a 1, neste domingo (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo G da competição.

A Juve, com seis pontos, só pode ser ultrapassada pelo Manchester City. Os times vão definir a classificação do grupo na quinta-feira (26), no Camping World Stadium, em Orlando. Já o Wydad, na mesma data, vai encontrar o Al Ain na última jornada da chave, no Buzzard Point, em Washington.