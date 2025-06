Grêmio deve pagar multa para ter Marlon contra o Cruzeiro

O Grêmio já está de olho no confronto contra o Cruzeiro no dia 13 de julho e analisa pagar uma multa para contar com Marlon, lateral-esquerdo que está no Tricolor, mas pertence a Raposa.

Dessa forma, caso o jogador esteja entre as opções do técnico Mano Menezes, o Grêmio terá que pagar ao Cruzeiro R$1 milhão de multa. Segundo Alexandre Rossato, vice de futebol gremista, a decisão final será do treinador.