Festa sem fim: tradicional Oviedo de volta à elite espanhola

Neste domingo, 22/6, toda a delegação do Real Oviedo foi até a sede do governo do Principado das Astúrias. Foi recebida pelo presidente regional, Adrián Barbón, sob ovação e uma multidão que estava do lado de fora para acompanhar uma celebração que começou na noite de sábado, quando o time conseguiu o acesso à elite do Campeonato Espanhol após 24 anos de espera. “Em nome do povo asturiano, queríamos parabenizá-los por este acesso. Foi um jogo difícil e passamos por momentos complicados, mas isso é algo histórico”, disse Barbón, famoso por ser o responsável em laurear personalidades com o prestigiado Prêmio “Príncipe das Áustúrias”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O acesso do Oviedo à elite do futebol espanhol O acesso do Oviedo à elite do futebol espanhol veio após triunfo por 3 a 1 sobre o Mirandés, na prorrogação deste sábado, e causou extrema euforia na cidade deste tradicional time espanhol. Foi o fim de um longo purgatório de 24 anos, em que a equipe chegou a cair para a quarta divisão, considerada semi-amadora. Além do estádio lotado, com seus cerca de 30 mil lugares, mais de seis mil torcedores acompanharam o jogo na principal praça de Oviedo e explodiram de alegria. “O Oviedo está finalmente de volta ao lugar onde sempre deveria ter estado, onde merece estar – pelo clube, pelos torcedores e pela cidade”, disse o técnico Veljko Paunović, que em 2001 estava no grupo de jogadores que terminaram o Campeonato Espanhol (La Liga) na última posição e foram rebaixados, sem nunca mais terem voltado à elite.

“Carreguei esse peso comigo por 24 anos e agora finalmente conseguimos superá-lo”, refletiu emocionado. Vale lembrar que o Oviedo, entre os times de menor porte da Espanha, é um dos mais tradicionais. Tem 38 participações na elite e um histórico terceiro lugar conquistado na temporada 1934/35.

Como foi o jogo do acesso O acesso do Oviedo, neste sábado, foi dramático. Afinal, após perder o jogo de ida por 1 a 0, o time das Astúrias precisava vencer por dois gols de diferença para garantir o acesso direto, ou por um gol para levar a decisão à prorrogação e, quem sabe, aos pênaltis. Para piorar, aos 16 minutos, Panichelli colocou o Mirandés na frente, o que obrigava o Oviedo a marcar três gols. Seria a primeira vez na história que o Mirandés chegaria à elite? Mas não foi o que aconteceu. Aos 39 minutos, o ídolo Santi Cazorla empatou o jogo de pênalti — e inflamou o emocional da torcida. Aos 40 anos, o craque que brilhou no Arsenal e na seleção espanhola (bicampeão da Euro em 2008 e 2012) é torcedor do Oviedo. Começou a carreira no clube e voltou em 2023 para encerrá-la onde tudo começou: no time do coração.

No segundo tempo, aos sete minutos, Masca Chaira virou o jogo para o Oviedo. Faltava apenas mais um gol para garantir o acesso no tempo normal. Mesmo com um jogador a menos (Postigo foi expulso aos 29 minutos), o Mirandés conseguiu segurar o placar, e a partida foi para a prorrogação. Foi então que, aos 13 minutos do primeiro tempo extra, Francisco Soler — outro veterano, de 35 anos, embora sem o mesmo sucesso de Cazorla no futebol europeu — marcou o terceiro gol. Ele garantiu o acesso tão aguardado.