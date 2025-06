Textor, sobre o Mundial: ‘Sul-americanos estão arrebentando os europeus’

Proprietário da SAF do Botafogo foi flagrado em 'resenha' com argentinos em estabelecimento em Venice Beach, em Los Angeles

Literalmente em casa, John Textor se diverte com o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Na noite da última sexta-feira (20), o dono da SAF do Botafogo estava em uma fila de um bar em Venice Beach, em Los Angeles, para comprar pizza. Enquanto aguardava seu pedido, ele conversou com torcedores do River Plate e aproveitou para alfinetar os clubes europeus.

“Os sul-americanos estão arrebentando os europeus”, disse, enquanto ria com os argentinos.