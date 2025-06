Saiba quanto o Flamengo acumula em premiação com ida às oitavas do Mundial de Clubes

Classificação antecipada para a próxima fase do torneio da Fifa teve direito a vitória imponente sobre o Chelsea

A classificação antecipada para a fase de oitavas de final do Mundial de Clubes, graças à vitória imponente sobre o Chelsea na última sexta-feira (20) e a combinação de resultado no outro jogo da chave, enche ainda mais os cofres do Flamengo.

O clube carioca já tem assegurados 26,71 milhões de dólares (R$ 147,25 milhões na atual cotação). O valor corresponde ao que o Rubro-Negro tem direito por disputar a competição da Fifa, assim como pelos dois triunfos (100% de aproveitamento) e a chegada ao mata-mata.