Paysandu vence o clássico contra o Remo

Papão ainda está na zona de rebaixamento desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro

O Paysandu venceu o clássico de Belém do Pará contra o Remo por 1 a 0, neste sábado (21), no Mangueirão, pela 13ª rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Papão melhora sua situação na Segundona, mas ainda está no Z4 da competição nacional. O time, agora, ocupa a 18ª colocação, com somente dez pontos.