No sufoco, Bayern vence Boca e se classifica no Mundial de Clubes

Com o resultado, os Bávaros se mantiveram na liderança do Grupo C, com seis pontos, e não podem mais ser ultrapassados pelo terceiro colocado, que é o Boca. Os argentinos sofreram a primeira derrota sul-americana no torneio e estão com apenas um ponto somado.

Kane aparece e coloca o Bayern na frente

A partida começou com uma pressão alemã. O Bayern abriu o marcador em um gol olímpico de Olise, mas o VAR acusou falta de Gnabry em Marchesín e o anulou o gol. Entretanto, não demorou muito para os bávaros, de fato, ficarem na frente do placar. Após cruzamento na área, a bola ficou para Harry Kane, que dominou e bateu cruzado para marcar. Por pouco, o Bayern não ampliou. Gnabry recebeu na linha de fundo, cruzou rasteiro para a pequena área, mas Coman furou.

Depois que ficou atrás no marcador, o Boca entrou no jogo e criou oportunidades. Zenón cobrou falta e Neuer fez uma boa defesa. Depois, o atacante recebeu na entrada da área e chutou para o goleiro alemão segurar. Os bávaros voltaram a ficar mais com a bola e tiveram a oportunidade de ampliar em cobrança de falta de Kane, que foi na rede por cima do gol.

Miami vira Bombonera, mas Olise garante vitória alemã

Na segunda etapa o Boca conseguiu ajustar a marcação e segurou o ataque alemão. Kane ainda teve uma boa oportunidade para marcar o segundo, mas a bola bateu na marcação e passou por cima da meta. Com isso, os argentinos conseguiram encaixar um contra-ataque e empatar o jogo. Battaglia recuperou a posse no campo defesa e, rapidamente, conseguiu conectar um contra-ataque com Merentiel, que deu um drible da vaca em Stanisic e chutou forte para marcar um golaço.

Com a igualdade no marcador, a torcida do Boca inflamou o estádio em Miami e o clima ficou de Bombonera. Entretanto, os argentinos só conseguiam defender e torciam para o tempo passar rápido. O Bayern tentava uma pressão em busca do ataque, mas tinha dificuldade em encontrar o espaço. Porém, quando ele apareceu, não desperdiçou. Após um bate-rebote pelo lado direito da área, Tha conseguiu conectar Kane, que fez o pivô para Olise chegar batendo colocando no canto, para botar os alemães na frente.