Igor Vinícius é liberado pelo São Paulo para acertar com o Santos

Lateral estava fora dos planos do Tricolor Paulista para o restante da temporada e jogará o restante do Brasileirão pelo Peixe

O São Paulo liberou o lateral-direito Igor Vinícius para acertar com o Santos. O jogador, que tinha contrato com o Tricolor até 31 de dezembro deste ano, estava fora dos planos do clube, mas foi segurado pela diretoria após Zubeldía ser demitido e Hernán Crespo assumir a comissão técnica.

Contudo, o treinador argentino, apesar de conhecer Igor Vinícius, também aceitou liberar o lateral. O jogador de 28 anos foi titular da posição em 2024, mas não manteve a condição neste ano, perdendo vaga para Cédric Soares e até para o zagueiro Ferraresi. Assim, decidiu mudar de ares para buscar novas oportunidades.

Para topar a liberação imediata, o São Paulo exigiu manter parte do percentual do jogador de olho em uma negociação futura. O Tricolor, que antes tinha 50% dos direitos econômicos, vai manter 20% do atleta. Contudo, os valores não foram revelados.

O lateral tem a aprovação do técnico Cleber Xavier, do executivo Alexandre Mattos e do setor de análise de mercado. Todos entenderam que é uma boa negociação. Ele chega na Vila Belmiro para disputar posição com JP Chermont e Aderlan. Além disso, o atleta deve chegar junto com Willian Arão, outro reforço acertado pelo Santos para o restante da temporada.

Igor Vinícius chegou ao Morumbi em 2019 e era o segundo jogador mais longevo do elenco, atrás apenas de Arboleda. O São Paulo desembolsou R$2 milhões para tirar o atleta do Ituano na época. No Tricolor, ele disputou 216 jogos, marcando sete gols e distribuindo 24 assistências.