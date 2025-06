Fluminense sofre contra Ulsan, mas consegue virada e lidera grupo do Mundial

Tricolor das Laranjeiras supera apagão no 1° tempo, marca no fim e garante vitória por 4 a 2, neste sábado (21), pelo grupo F da competição

De forma dramática, o Fluminense venceu de virada o Ulsan HD por 4 a 2, neste sábado (21), pela segunda rodada do grupo F do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium. Arias fez um golaço de falta, mas Lee Jin-Hyun e Won-Sang colocaram os coreanos na frente do placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Tricolor teve mudanças e conseguiu a virada com Nonato, Freytes e Keno. A equipe tricolor se recuperou e conquistou uma vitória importante para seguir vivo na competição.

Com o resultado, o Fluminense assume a liderança da chave, com quatro pontos, por conta da diferença do saldo de gols sobre o Borussia Dortmund. Do outro lado, o Ulsan HD, assim, perdeu mais uma e se despede da competição. Agora, os times focam na última rodada da fase de grupos. A equipe tricolor encara o Mamelodi Sundowns na quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), em Miami. Do outro lado, os sul-coreanos enfrentam o Borussia Dortmund, no mesmo dia e horário, no TQL Stadium.