Ex-Corinthians marca no último lance, converte pênalti e é eleito craque da partida na China

O brasileiro Dawhan foi o grande protagonista da classificação do Beijing Guoan às quartas de final da Copa da China. Em um jogo dramático diante do Dalian Zhixing, o volante ex-Corinthians marcou nos acréscimos do tempo regulamentar, converteu sua cobrança na disputa por pênaltis. Além disso, foi eleito o melhor jogador em campo.

A partida, realizada nesta semana, terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal — placar que se manteve durante a prorrogação. Contudo, nos pênaltis, o Beijing levou a melhor por 6 a 5 e avançou de fase.