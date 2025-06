Borussia Dortmund sofre contra sul-africanos, mas vence a primeira no Mundial

Com o resultado, o Borussia Dortmund assume a liderança momentânea do Grupo G, com quatro pontos, enquanto o Mamelodi Sundowns cai para a segunda posição, com três pontos somados. Contudo, a chave pode embolar já que o Fluminense encara o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul ainda neste sábado.

O Borussia Dortmund mais uma vez não teve a melhor das apresentações, tomou sustos, mas venceu a primeira no Super Mundial de Clubes. O clube alemão bateu o Mamelodi Sundowns por 4 a 3, neste sábado (21/6), em Cincinatti, pela segunda rodada do Grupo F, da competição. Os sul-africanos chegaram a abrir o placar com o brasileiro Lucas Ribeiro, mas os Aurinegros conseguiram se impor na sequência e construir a vitória, muito por conta dos erros adversários no sistema defensivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Borussia toma susto, mas vira no primeiro tempo

Quem começou a partida com tudo foi o Mamelodi Sundowns, que controlou a maioria das ações nos primeiros minutos da etapa inicial. Aliás, o time sul-africano mostrou coragem e abriu o placar com um golaço do brasileiro de Lucas Ribeiro, que arrancou do meio de campo, passou por dois marcadores e bateu no cantinho para fazer 1 a 0. Os africanos eram melhores, mas pecavam com erros cruciais na saída de bola. E foi assim que o Borussia Dortmund conseguiu chegar à virada. Nmecha aproveitou um grande presente do goleiro Williams e empatou o jogo para os alemães. Depois, Guirassy virou a partida de cabeça, após cochilo de Mokoena na saída de bola. Os Aurinegros não faziam grande partida e pouco ameaçava, mas mesmo assim chegaram ao terceiro gol com Belingham, já aos 44. O goleiro rebateu cruzamento para a frente da área, e o meia aproveitou a sobra para fazer 3 a 1.

Ataque x ataque

A partida seguiu com um entretenimento altíssimo, com as duas equipes buscando alterar o marcador. Os sul-africanos chegaram a acertar a bola no travessão com Rayners, mas quem ampliou foi o Borussia. Aos 13 da etapa final, Bellingham encontrou Svensson livre na esquerda. O latera cruzou na área, a bola desviou na marcação e matou o goleiro Williams, fazendo o quarto dos Aurinegros. Contudo, três minutos mais tarde, o Mamelodi Sundowns voltou a botar fogo no jogo após Mokoena cobrar falta na área e Rayners finalizar duas vezes para fazer o segundo da equipe africana. O Dortmund tentou responder e marcar o quinto com Bensebaini, mas Williams fez linda defesa.

Dortmund sofre, mas vence no Mundial

Nos últimos 15 minutos, a partida perdeu um pouco de intensidade, mesmo com o Mamelodi Sundows ainda sonhando com um empate. Por outro lado, o Borussia Dortmund começou a rodar mais a bola, tentando gastar o tempo. Contudo, os sul-africanos mostraram que não estavam prontos para se entregar. Lethlaku aproveitou bobeada da zaga do Borussia, roubou a bola e tocou para Mothiba. Ele entrou cara a cara e finalizou na saída de Kobel para fazer 4 a 3 e botar fogo na partida. A equipe africana ainda pressionou nos minutos finais em busca do empate, mas os alemães conseguiram segurar o resultado, vencer a partida e evitar mais um tropeço neste Super Mundial de Clubes.