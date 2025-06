Paiva valoriza feito histórico do Botafogo e atuação dos jogadores: ‘Perfeitos’

Treinador alvinegro destacou a estratégia do time para segurar o PSG, que classificou como a melhor equipe do mundo / Crédito: Jogada 10

Histórico! Não há uma definição melhor do feito alcançado pelo Botafogo na noite desta quinta-feira (19). O Alvinegro venceu o PSG, atual campeão da Champions League, por 1 a 0 e encerrou uma sequência de mais de 12 anos sem vitórias de uma equipe sul-americana contra um europeu em torneios oficiais. Só isso bastaria para que o resultado fosse considerado histórico. Entretanto, Renato Paiva decidiu dar mais uma ênfase ao feito do Glorioso. O comandante alvinegro recordou do orgulho que a torcida sente com a vitória e a noite especial, mesmo que o objetivo da classificação ainda não tenha sido alcançado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Concordo (com o termo histórico), porque essa vitória é dedicada à gigantesca torcida do Botafogo. Porque cada vez que essa equipe faz um feito desse gênero, orgulha a sua torcida. Isso é histórico. Cada vez que se ganha um jogo eu sei que eles ficam felizes, pois há jogos especiais. Mesmo que não ganhemos mais que três pontos e nem sequer estamos classificados. Temos que ter os pés no chão, mas a nossa torcida está muito orgulhosa”, pontuou. Para o treinador, a vitória veio após o Alvinegro fazer o PSG provar daquilo que fez ao longo da temporada. Paiva enalteceu como a equipe soube se comportar dentro de campo, destacando que essa era a única maneira do Botafogo conseguir superar o atual campeão europeu. “Nós ganhamos esse jogo fazendo o PSG beber do seu próprio veneno. Nós hoje fomos aquilo que o PSG tem sido nos últimos tempos, uma verdadeira equipe, nós voltamos a ser, porque não é a primeira vez que somos. Atacamos todos, defendemos todos, deslizamos todos para a direita, deslizamos todos para a esquerda, fomos todos para a frente e fomos todos para trás. Era a única forma de nós nos equivalermos com eles”, ressaltou. Elogios ao PSG e referência em Luis Enrique O tamanho da vitória ganha ainda mais evidência quando o treinador descreve o adversário. Para Paiva, os franceses são a melhor equipe do mundo atualmente, por ser mais completa. O português descreveu que a inteligência foi um dos fatores fundamentais para a vitória, além da dificuldade de cumprir a estratégia montada.

“Também temos que perceber quem está do outro lado, como é que joga. Para mim, é a melhor equipe atualmente no mundo, porque é mais completa em todos os momentos. Não é por ser espetacular, é porque em todos os momentos do jogo ela é muito completa. Então você precisa ser inteligente para jogar contra eles. Tínhamos um plano tático e estratégico que era difícil de cumprir, porque a gente teria menos bola e é preciso ter essa capacidade e essa resiliência”, descreveu. Luis Enrique, treinador adversário, elogiou o esquema de jogo alvinegro, considerando o Botafogo como adversário que melhor soube se defender contra o PSG na temporada. Paiva não escondeu sua admiração pelo espanhol e classificou que o Glorioso precisava de uma atuação perfeita para conseguir o resultado que conseguiu. “O Luis é uma das referências para mim, uma das principais referências a nível mundial. Pela pessoa diferente que é e por esse Paris Saint-Germain. Ele fez com que o PSG ganhasse sendo uma verdadeira equipe. De fato, é a análise de um treinador que, mais uma vez, tem a humildade de dizer aquilo que aconteceu. Nós tínhamos que ser perfeitos em defender, a estratégia tinha que ser essa. Sabíamos como o PSG gosta de atacar, não podíamos deixar os jogadores em situação de um contra um, tínhamos que fazer sempre um dois contra um. Seria uma catástrofe focar na marcação individual”, enfatizou.