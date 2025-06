Negociado com o Forest, Jair não quer sair do Botafogo

Identificado com o preto e branco da Estrela Solitária, o zagueiro Jair manifestou o desejo de permanecer no Botafogo. Pelo menos, até o fim desta temporada. Sendo assim, a negociação com o Nottingham Forest, da Inglaterra, pode melar. A informação é do jornal “O Globo”. O beque já estava acertado com os britânicos, algo até confirmado pelo sócio majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor.