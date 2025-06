Marlon Freitas descreve vitória do Botafogo contra o PSG: ‘Sobrenatural’

O Botafogo escreveu uma das maiores páginas da sua história na noite desta quinta-feira (19). A vitória contra o PSG, por 1 a 0, na segunda rodada do Mundial de Clubes, marca mais um capítulo em que o Alvinegro conseguiu sair de uma situação complicada para um cenário glorioso.

Capitão do time, Marlon Freitas não escondeu o sentimento com o resultado e também o tamanho do desafio que a equipe superou. O volante afirmou que sabia que as chances de vitória do Botafogo eram pequenas, mas recordou o quanto o time cresce em momentos adversos, citando a final da Libertadores e a conquista do Brasileirão do ano passado.