Luis Enrique, técnico do PSG, exalta o Botafogo: ‘Quem melhor se defendeu contra nós’

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez questão de elogiar a atuação do Botafogo no confronto desta quinta-feira, no Rose Bowl, pelo Mundial de Clubes. Dentro das quatro linhas, o Alvinegro ficou com os três pontos, ao bater o time parisiense por 1 a 0, com gol de Igor Jesus, ainda no primeiro tempo, nos Estados Unidos.

“Esse campeonato é extremamente intenso, é difícil para todo mundo, todos estão extremamente motivados, especialmente quando jogam contra uma equipe contra a nossa. Foi a equipe que melhor se defendeu contra nós na temporada, foi difícil a cada momento criar situações de gol. É o tipo de jogo que a gente conhece. Mas hoje tivemos dificuldade”, disse.