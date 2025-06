Jorginho avalia calma do Flamengo para virar contra o Chelsea

O volante Jorginho, um dos melhores em campo na vitória do Flamengo sobre o Chelsea, nesta sexta-feira (20/6), deu suas opiniões sobre a histórica vitória rubro-negra pelo Mundial de Clubes. Ao fim do prélio, disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), o ítalo-brasileiro celebrou o resultado e também falou sobre o erro de Wesley, que originou o gol do Chelsea.

“Ainda mais para a equipe, é para o futebol brasileiro, que vem representando muito bem o país. Acredito que tenha sido uma vitória mais que merecida. É comemorar hoje, desfrutar o momento, mas não baixar a guarda e olhar para o próximo”, avaliou.