Inter ainda discute detalhes da compra de Victor Gabriel junto ao Sport

O Inter segue em conversas com o Sport para contratar o zagueiro Victor Gabriel em definitivo. O clube gaúcho pretende finalizar as tratativas em um curto prazo. As partes ainda precisam chegar a um acordo sobre determinados detalhes para concluir as negociações. O Leão da Ilha do Retiro sinalizou mais algumas exigências antes do desfecho positivo. Uma dessas questões que ainda estão em debate são as maneiras que o Colorado garantirá o pagamento para a aquisição do defensor.

Em um primeiro momento, Internacional e Sport concordaram em uma transferência definitiva de Victor Gabriel por R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos. A princípio, o defensor estava emprestado ao time gaúcho até o fim de janeiro de 2025. As duas partes tiveram longas tratativas até a extensão do vínculo para dezembro deste ano. Uma sugestão do Colorado que agradou ao Leão da Ilha do Retiro envolveu a liberação do meio-campista Hyoran, que teve passagem discreta pela equipe gaúcha.