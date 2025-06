Grêmio ganha concorrência de time árabe por Caíque, mas segue em vantagem

O Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, pretende impedir que o Grêmio feche a contratação do meio-campista Caíque. O clube do Oriente Médio já enviou uma proposta ao Juventude pelo volante, que prioriza a transferência para fora do Brasil. A informação é da “Rádio Bandeirantes”, do Rio Grande do Sul.

Inclusive, a proposta do Al-Ettifaq gira em torno de 500 mil dólares (o equivalente a R$ 2,75 milhões na cotação atual). Apesar da concorrência, o Imortal segue em vantagem na disputa. Afinal, as conversas estão em estágio avançado. O Jaconero aguarda apenas o pagamento da quantia que as partes acordaram para sacramentar a negociação. O Tricolor gaúcho concordou em adquirir o jogador, de 29 anos, por R$ 5 milhões, além de ceder dois atletas. No caso, os laterais João Lucas e Luan Cândido. Entretanto, o Grêmio segue na tentativa de convencer o Juventude a aceitar o parcelamento do valor.