Flamengo x Chelsea: conheça seis bairros com clubes homônimos no Mundial

Dessa forma, foi justamente no bairro da Zona Sul do Rio, que um grupo de amigos fundou o clube de regatas, em 1895. Anos depois, em 1938, a sede migrou para a Gávea, porém a homenagem ao bairro original seguiu.

Existem diversas maneiras de um bairro se tornar famoso a nível internacional. Seja como palco de fatos históricos ou então hospedar cartões-postais renomados. No entanto, uma delas está diretamente ligada ao futebol, visto que Flamengo e Chelsea, adversários desta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Mundial, são conhecidos bairros do Rio de Janeiro e de Londres.

Ao longo de sua centenária história, o Rubro-Negro se tornou o clube mais popular do país e ajudou também a notoriedade do local, onde vivem atualmente cerca de 50 mil pessoas, segundo o portal “Bolavip Brasil”.

Cerca de 41 mil pessoas vivem em Chelsea, palco de artistas e movimentos culturais, um dos bairros mais ricos de Londres. Dessa forma, os torcedores dos Blues são considerados os de maior poder aquisitivo em toda a Inglaterra.

Outros clubes com nomes de bairros no Mundial

O Botafogo foi fundado num casarão à beira da praia que leva o nome do clube. Diferentemente do arquirrival Flamengo, o Alvinegro jamais saiu se seu bairro original e segue com sua sede em General Severiano a centenas de metros do local de fundação. O local é um dos mais movimentados do Rio de Janeiro, com cerca de 83 mil habitantes.