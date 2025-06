Espérance vence Los Angeles, e Flamengo garante 1º lugar do Grupo D

Com a vitória, o Espérance chegou aos três pontos e igualou a pontuação do Chelsea, da Inglaterra. Aliás, o time tunisiano decide a vaga nas oitavas contra os ingleses, dia 24, às 22h (de Brasília), na Filadélfia. Já o Los Angeles está eliminado e encerra a participação em casa diante do Flamengo, no mesmo dia e horário, em Orlando. O Rubro-Negro, por sua vez, está nas oitavas.

O Espérance segue vivo no Mundial de Clubes. O time tunisiano venceu o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, por 1 a 0, nesta sexta-feira (20), em Nashville, Tennessee. Em jogo bastante agitado, os africanos foram superiores e marcaram o gol da vitória com Belaili, na etapa final. O resultado garantiu o Flamengo, que venceu o Chelsea , com o primeiro lugar do Grupo D.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Espérance leva a melhor em jogo animado

O jogo foi lá e cá desde o início. O Los Angeles teve o controle da posse de bola, mas o Espérance teve mais volume ofensivo. Assim, o time tunisiano criou as melhores oportunidades. Logo aos quatro minutos, quase abriu o placar com Belaili, mas o veterano goleiro francês Lloris defendeu. Além disso, os visitantes ainda tiveram outra grande chance com Rodrigo Rodrigues, aos nove, mas a bola carimbou a trave.

Já o Los Angeles, por sua vez, também conseguiu ameaçar. O time americano conseguiu criar boas jogadas ofensivas com o trio de ataque e ainda chegou a marcar duas vezes, mas os gols foram anulados. Primeiro, marcou com o veterano Giroud. Depois, fez com David Martínez. Dessa forma, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Na etapa final, o Espérance dominou as ações. Logo aos três minutos, Belaili foi derrubado por Bouanga na área, e o árbitro marcou pênalti. Entretanto, mudou de ideia após revisão do VAR. Mas não fez falta. Belaili fez o gol do desafogo aos 24 minutos, para deixar o time tunisiano com esperança de classificação. O camisa 11 aproveitou sobra da jogada de Ben Hamida e finalizou por baixo das pernas de Lloris.

O Los Angeles sentiu o baque. Assim, o Espérance cresceu. O brasileiro Yan Sasse, que entrou no segundo tempo, criou boas oportunidades, mas faltou eficiência na finalização. Na primeira grande chance, a bola saiu pelo canto. Já na segunda, chutou por cima. Contudo, um lance quase mudou o jogo. Nos acréscimos, Marlon, aquele ex-Fluminense, sofreu pênalti. Bouanga, no entanto, perdeu. No último lance, ainda deu tempo dos tunisianos perderem um gol na pequena área, mas nada mudasse o jogo.