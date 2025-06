Enorme, Botafogo vence o PSG, faz história e vira líder

Atual campeão da europa sucumbe diante do dono da América. Sul-Americanos voltam a vencer europeus no Mundial após 12 anos

Com seis pontos, o Mais Tradicional lidera a chave, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O PSG, no saldo, fica em segundo, superando o Atlético de Madrid no confronto direto e no saldo de gols. Já o Seatle Sounders é o lanterna, zerado.

O Botafogo é o único time do planeta que desconhece o impossível. Letal, objetivo, espartano e com uma fortaleza mental assombrosa, o Glorioso derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B do Super Mundial de Clubes da Fifa.

No dia 23, segunda-feira, o Glorioso precisa de apenas um empate para confirmar sua classificação para a próxima fase do Mundial. Já o PSG, na mesma data, pega o último colocado Seattle Sounders.

Botafogo anula o meio do PSG e sai na frente

Em cinco minutos, o Paris Saint-Germain teve sua única chance no primeiro tempo e 80% de posse de bola. John espalmou um disparo de Kvaratskhelian. E o campeão europeu parou por aí, com toques de um lado para o outro e cruzamentos nas mãos do goleiro alvinegro. O Botafogo não deixou o meio de campo adversário funcionar e saiu em uma estocada fatal. A bola parou nos pés de Savarino, que acionou Jesus. Letal, o camisa 99 canetou Pancho e explorou um desvio do zagueiro equatoriano para vencer Donnarumma. Glorioso 1 a 0. A pelota entrou lentamente. Um placar para emoldurar.

Sem amasso e sofrimento

O técnico Luis Enrique fez quatro mudanças e, enfim, se aproximou do time ideal, aquele das goleadas sobre o Atlético de Madrid e Inter de Milão. Mas o PSG dava mais espaço do que na primeira etapa e cedia os contra-ataques à equipe carioca. Savarino, como elemento surpresa, cabeceou com perigo. Do outro lado, John, com peito, já havia salvado o Mais Tradicional. O time alvinegro, na sequência, soube se defender até a última volta do ponteiro.

PSG x Botafogo

Mundial de Clubes 2025 – Grupo B – 2ª rodada

Data-Hora: 19/6/2025, às 22h (de Brasília)

Local: Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA)

Gols: Jesus, 34’/1ºT (0-1)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho e Hernández (Ruiz, 10’/2ºT); Emery (Neves, 10’/2ºT), Mayulu (Mendes, 10’/2ºT) e Vitinha; Doué (Kang-In, 34’/2ºT), Kvaratskhelia e Ramos (Barcola, 10’/2ºT). Técnico: Luis Enrique.

BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Jair e Telles (Cuiabano, 23’/2ºT); Gregore, Freitas e Allan; Savarino (Santi, 23’/2ºT), Artur e Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Michael Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

VAR: Shaun Evans (AUT)

Cartão Amarelo: Gregore, Cuiabano (BOT)

Cartão Vermelho: